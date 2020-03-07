Как Россия сумела обойти США в гонке за гиперзвук

На минувшей неделе СМИ взахлеб рассказывали о том, что Россия опережает США в гиперзвуке. При этом речь шла не о субъективном мнении журналистов - сам шеф Пентагона это признал в одном из последних интервью.

Некоторые военные обозреватели усомнились в том, что Штаты безнадежно отстали от России, но факты есть факты. Как России удалось совершить прорыв в гиперзвуке и когда Америка сможет ее догнать? Ответ на вопрос попытались найти обозреватели издания «Взгляд ».

Ошибочно полагать, что США не делали ставку на гиперзвук. Наоборот, в стране проводилось очень много исследований - от «кинетических» противотанковых ракет с боевой частью из бронебойного стержня до аналогов российского «Авангарда».

На заре 90-ых с частичным американским финансированием был реализован проект «Холод», который предполагал разработку гиперзвукового прямоточного двигателя с выведением его на летные испытания на экспериментальном летательном аппарате.

Проект был успешным, подчеркивает издание, в распоряжение американцев попала вся информация по нему.

Через какое-то время после этого США приобретали данные по проекту ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат, часть проекта крылатой ракеты Х-90) и Д2 (экспериментальный гиперзвуковой ЛА на базе противокорабельной крылатой ракеты Х-22). Примечательно, что американская версия ГЭЛА была успешно реализована и выведена на летные испытания. Это же касается и беспилотного ракетоплана Х-43.

Эти экспериментальные наработки добрались до финальной стадии реализации и могут показать результат в самое ближайшее время.

ВМС США сейчас заняты реализацией такого проекта, Conventional Prompt Strike (CPS) – неядерный быстрый удар. Аппарат смахивает на «Авангард», но есть и разительные отличия, как меньшая дальность (в разы!). К тому же, боевая часть у него неядерная - Штатами он рассматривается как тактическое оружие.

А как обстояте дела с гиперзвуковым оружием у России? Можно вести речь как минимум о трех системах.

Первая – это гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард». Работы над этой системой начались в середине 80-х годов минувшего столетия и нынче вышли на финишную прямую. Этот маневрирующий в атмосфере боевой блок будет не под силу остановить никакой системе ПРО.

Кроме того, обнаружение с помощью РЛС также будет затруднено, так как он летит в разы ниже, чем обычная баллистическая цель. «Способность осуществлять манёвры потенциально даёт возможность «Авангарду» поразить точечные цели. Всё это заставило исследовательскую службу Конгресса США заострить внимание конгрессменов на потенциале «Авангарда» как средства нанесения скрытого первого ядерного удара», - отмечает «Взгляд».

Вторая разработка в области гиперзвука - комплекс «Кинжал». Он размещается на скоростном носителе, поэтому разведке будет сложно засечь его пуск. Сама ракета имеет большую дальность и точность.

Третьим проектом России по части гиперзвука является противокорабельная ракета, известная по наименованию 3М22 «Циркон». Она самая засекреченная на сегодняшний день. О ней открытых данных, как и изображения, вообще нет до сих пор. Уровень секретности и вправду достоин похвалы. Известно лишь о стрельбах с надводного корабля, уже проведенных, и о будущем пуске с субмарины.

«Это говорит о технологическом прорыве, достигнутом отечественными военными инженерами, причём прорыве такого масштаба, который американцам, в отличие от своего аналога «Кинжала», быстро не «отыграть»», - резюмирует издание. Тем не менее, не стоит забывать о том, что преимущество у России вечным быть не может. И уже через три года у США будет аналог «Кинжала», а через пять-шесть - и свой «Авангард».