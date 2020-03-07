Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

На американские военные базы, расположенные на территории Сирии, беспилотники сбросили несколько мин.

Произошел этот инцидент еще 6 марта, сообщает агентство NPR. На подвергшихся атаке военных базах дислоцируются подразделения Национальной гвардии США из Вирджинии. Агентство уточнило, что базы, на которые были сброшены мины, расположены на газовом месторождении Коноко и так называемой «зеленой деревне» в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Никто из американских военнослужащих в результате этих атак не пострадал. Был поврежден один объект, а также одно транспортное средство.

Вооруженный конфликт на территории Сирии начался еще с 2011 года. Правительственные войска САР в 2017 году, при поддержке ряда государств, среди которых была и Россия, освободили страну от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Но в некоторых провинциях Сирии все еще идет зачистка боевиков.

В Сирии, в тоже время, остаются американские и турецкие военные. В 2019 году Минобороны РФ опубликовало снимки, которые подтверждают, что США продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть.