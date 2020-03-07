Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО

Сегодня, 11:09

Сергей Нилов

0

Image 16+
Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО
Фото: Из открытых источников

Турецкие беспилотные летательные аппараты оказались полностью бесполезными во время боевых действий на территории Сирии. Причиной этому стало мощное подавление со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы, передает  «Авиа.Про».

ВВС Турции ранее часто атаковали районы, в которых не было сирийских военнослужащих, военной техники или стратегически важных объектов. По всей видимости, причиной этого стала неправильная работа систем GPS. Тем не менее, кое-каких успехов беспилотники все же успели добиться. По данным Турции, ударные беспилотники уничтожили не менее 22 боевых машин пехоты, 55 танков и, как сообщали ранее СМИ, даже российский «Панцирь».

Сегодня, как отмечает издание, Россия развернула на территории Сирии свои средства радиоэлектронного подавления, хотя официальных заявлений о применении таких средств сделано не было. Уточняется, что промахи турецких ударных беспилотников помогали обнаруживать их местоположение, после чего они сразу же были атакованы из ЗРК или зенитных установок.

Добавим, что несколько дней назад турецкий F-16 не смог сбить сирийский Су-22 именно по причине мощного радиоэлектронного подавления. Предположительно, против дронов могла быть применена система «Красуха».

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО

Сегодня, 11:09

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Сегодня, 09:44

Sohu: Россию изначально хотели обвинить в катастрофе MH17

Сегодня, 09:20

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

7-03-2020, 10:07

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут

6-03-2020, 16:31

Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети

6-03-2020, 16:30

МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

6-03-2020, 13:49

В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»

6-03-2020, 12:34

Россия наращивает военное присутствие в Сирии

5-03-2020, 18:41

Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

5-03-2020, 14:15

Эксперты рассказали о преимуществах России в гипотетической войне с США

5-03-2020, 10:02

Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

5-03-2020, 08:46

Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

4-03-2020, 14:31

Сирийский ЗРК «Бук» атаковал турецкий истребитель F-16: опубликовано видео

4-03-2020, 14:02

Китайские СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

4-03-2020, 10:46

ВВС США показали удар «Золотой Орды»

3-03-2020, 23:18

Путин объяснил суть закона об иноагентах

3-03-2020, 22:34

Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

3-03-2020, 21:52

Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

3-03-2020, 14:26

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

3-03-2020, 10:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров