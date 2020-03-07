Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО

Турецкие беспилотные летательные аппараты оказались полностью бесполезными во время боевых действий на территории Сирии. Причиной этому стало мощное подавление со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы, передает «Авиа.Про».

ВВС Турции ранее часто атаковали районы, в которых не было сирийских военнослужащих, военной техники или стратегически важных объектов. По всей видимости, причиной этого стала неправильная работа систем GPS. Тем не менее, кое-каких успехов беспилотники все же успели добиться. По данным Турции, ударные беспилотники уничтожили не менее 22 боевых машин пехоты, 55 танков и, как сообщали ранее СМИ, даже российский «Панцирь».

Сегодня, как отмечает издание, Россия развернула на территории Сирии свои средства радиоэлектронного подавления, хотя официальных заявлений о применении таких средств сделано не было. Уточняется, что промахи турецких ударных беспилотников помогали обнаруживать их местоположение, после чего они сразу же были атакованы из ЗРК или зенитных установок.

Добавим, что несколько дней назад турецкий F-16 не смог сбить сирийский Су-22 именно по причине мощного радиоэлектронного подавления. Предположительно, против дронов могла быть применена система «Красуха».