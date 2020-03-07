Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Еще одну колонну американских военных забросали камнями в Сирии. На этот раз инцидент произошел в деревне аль-Кузия, что в провинции Хасеке.

По информации радиостанции Sham FM в Facebook, колонна войск США в составе 7 броневиков попыталась въехать в населенный пункт, но местные жители ее остановили. Жители деревни аль-Кузия к западу от города Телль-Тамр перекрыли дорогу, а потом начали забрасывать машины камнями и подручными предметами. В результате американские военные вынуждены были отступить.

Заметим, что это не первый подобный инцидент в Сирии. 13 февраля сего года заблудившаяся колонна американских военных подъехала к одной из деревень в районе Камышлы. Сельчане начали забрасывать американцев камнями. В ответ военные открыли огонь, был убит один из подростков.

Дальнейшего кровопролития удалось избежать благодаря тому, что прибыла российская военная полиция. Она развернула колонну и помогла ей выехать за пределы населенного пункта.