«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Новейший автомат АК-12 – «супер-Калашников» - поступит в ближайшее время на вооружение российской армии.

Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что первой его получит легендарная 150-я мотострелковая дивизия. Также вместе с новым оружием начнет поступать на продажу экипировка «Ратник» последнего поколения.

Предварительно, полное перевооружение пройдет в течение двух лет. Но уже до конца текущего года автоматы АК-12 и элементы экипировки получит личный состав 150-й дивизии.

По словам экспертов, новое оружие и экипировка значительно увеличит боеспособность мотострелковых подразделений.

Испытания показали, что новый АК-12 может эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров. Этот автомат трансформируется, на него можно быстро установить дополнительное оборудование, например, прицелы или приборы ночного видения.

Что же касается нового поколения экипировки «Ратник», то в ней человек становится неуязвимым для пуль и осколков.

Отметим, 150-я мотострелковая дивизия дислоцируется на западном стратегическом направлении, которое, теоретически является зоной возможного столкновения с силами НАТО.