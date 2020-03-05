«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Сегодня, 10:07

Анна Лисова

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«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Фото: Из открытых источников

Новейший автомат АК-12 – «супер-Калашников» - поступит в ближайшее время на вооружение российской армии.
Об этом пишет издание «Известия», отмечая, что первой его получит легендарная 150-я мотострелковая дивизия. Также вместе с новым оружием начнет поступать на продажу экипировка «Ратник» последнего поколения.
Предварительно, полное перевооружение пройдет в течение двух лет. Но уже до конца текущего года автоматы АК-12 и элементы экипировки получит личный состав 150-й дивизии.

По словам экспертов, новое оружие и экипировка значительно увеличит  боеспособность мотострелковых подразделений.
Испытания показали, что новый АК-12 может эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров. Этот автомат трансформируется, на него можно быстро установить дополнительное оборудование, например, прицелы или приборы ночного видения.
Что же касается нового поколения экипировки «Ратник», то в ней человек становится неуязвимым для пуль и осколков.
Отметим, 150-я мотострелковая дивизия дислоцируется на западном стратегическом направлении, которое, теоретически является зоной возможного столкновения с силами НАТО.

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