Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети

Сегодня, 16:30

Сергей Нилов

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Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети
Фото: Из открытых источников

Десятки истребителей МиГ-21 и учебно-боевых самолетов L-39 Albatros во Вьетнаме ржавеют и превращаются в металлолом в ожидании списания с последующей утилизацией. Фото кладбища воздушных суден близ авиабазы Дананг обнародовал пользователь AnnQuann в социальной сети Twitter.

«Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», - указал он в сообщении под снимками.

В открытых источниках указывается, что в данный момент у Вьетнама имеется менее трех десятков советских истребителей МиГ-21 и менее двух десятков L-39 Albatros (производились Чехословакией).

МиГ-21, стоит признать, уже морально устаревшие истребители. Они появились еще в середине 50-ых годов минувшего столетия и стали самыми распространенными сверхзвуковыми самолетами в истории. Во Вьетнаме использовались до 2015 года, а потом были отправлены на временное хранение. 

В 2019 году Вьетнам закупил Як-130, которые сменят учебно-боевые L-39. После этого, предположительно, было принято решение о полном списании МиГ-21.

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