Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети

Десятки истребителей МиГ-21 и учебно-боевых самолетов L-39 Albatros во Вьетнаме ржавеют и превращаются в металлолом в ожидании списания с последующей утилизацией. Фото кладбища воздушных суден близ авиабазы Дананг обнародовал пользователь AnnQuann в социальной сети Twitter.

«Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», - указал он в сообщении под снимками.

В открытых источниках указывается, что в данный момент у Вьетнама имеется менее трех десятков советских истребителей МиГ-21 и менее двух десятков L-39 Albatros (производились Чехословакией).

The final resting place of legacies.



Decommissioned Mig-21 interceptors and L-39 trainers of Vietnam People Air Force waiting to be scrapped for parts in a storage facility around Da Nang Airbase. pic.twitter.com/6QPNdNZR6W