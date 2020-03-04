Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут

Лишь 18 минут продлилось в Сирии перемирие, которое, как обещал президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, началось минувшей ночью.

Турецкий лидер гарантировал президенту РФ Владимиру Путину, что с полуночи будет организован режим прекращения огня. Но, в итоге, спустя 18 минут после того как перемирие началось, по стратегически важному сирийскому городу Серакиб были нанесены артиллерийские удары. Предположительно, удар велся с применением минометов.

Источник сообщает, что пока нет точных данных, были ли в районе, откуда велся удар, турецкие военные, сообщает издание Авиа.pro.

Стоит отметить, что на территории Серакиба расположены российские военные подразделения. Это сдерживает Турцию, поскольку гибель российских военных тут же приведет к резкому ответу России. Но боевики продолжают штурмовать Серакиб, теряя при этом много людей.

Анкара пока воздерживается от комментариев по последним событиям в Сирии. Военные эксперты считают, что в ближайшее время Турция вновь захочет провести переговоры по этому вопросу с Москвой.