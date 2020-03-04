Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут

Сегодня, 16:31

Анна Лисова

0

Image
Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут
Фото: Из открытых источников

Лишь 18 минут продлилось в Сирии перемирие, которое, как обещал президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, началось минувшей ночью.
Турецкий лидер гарантировал президенту РФ Владимиру Путину, что с полуночи будет организован режим прекращения огня. Но, в итоге, спустя 18 минут после того как перемирие началось, по стратегически важному сирийскому городу Серакиб были нанесены артиллерийские удары. Предположительно, удар велся с применением минометов.

Источник сообщает, что пока нет точных данных, были ли в районе, откуда велся удар, турецкие военные, сообщает издание Авиа.pro.
Стоит отметить, что на территории Серакиба расположены российские военные подразделения. Это сдерживает Турцию, поскольку гибель российских военных тут же приведет к резкому ответу России. Но боевики продолжают штурмовать Серакиб, теряя при этом много людей.
Анкара пока воздерживается от комментариев по последним событиям в Сирии. Военные эксперты считают, что в ближайшее время Турция вновь захочет провести переговоры по этому вопросу с Москвой.

Лента

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут

Сегодня, 16:31

Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети

Сегодня, 16:30

МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

Сегодня, 13:49

В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»

Сегодня, 12:34

Россия наращивает военное присутствие в Сирии

Вчера, 18:41

Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

Вчера, 14:15

Эксперты рассказали о преимуществах России в гипотетической войне с США

Вчера, 10:02

Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Вчера, 08:46

Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

4-03-2020, 14:31

Сирийский ЗРК «Бук» атаковал турецкий истребитель F-16: опубликовано видео

4-03-2020, 14:02

Китайские СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

4-03-2020, 10:46

ВВС США показали удар «Золотой Орды»

3-03-2020, 23:18

Путин объяснил суть закона об иноагентах

3-03-2020, 22:34

Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

3-03-2020, 21:52

Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

3-03-2020, 14:26

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

3-03-2020, 10:53

Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии

3-03-2020, 00:14

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

2-03-2020, 18:46

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили турецкий конвой

2-03-2020, 18:38

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против американских вертолетов «Апач»

2-03-2020, 17:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle