В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»

Обозреватели китайского издания «Чжунго цзюньван» восхитились возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) «Ясень-М», считая ее основной составляющей «свирепого русского кита».

Он базируется на трех ключевых элементах. По мнению экспертов, «свирепый русский кит» - это ядерные торпеды «Посейдон», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и субмарина проекта «Ясень-М».

Издание отмечает, что после появления таких подлодок постепенно начали исчезать привычные штурмовые АПЛ с крылатыми ракетами.

«Новое поколение многоцелевых атомных подводных лодок появилось внезапно. Оно переняло и объединило в себе возможности подлодок проектов "Щука-Б" и "Гранит" для выполнения разных боевых задач: по противолодочной и противокорабельной обороне, нарушению коммуникации, штурмовым атакам и прочему», - объясняют обозреватели.

В статье говорится о том, что РФ постоянное укрепляет свою военную мощь, разрабатывая и принимая на вооружение новые средства поражения. Поэтому в данном контексте «Ясень-М» невозможно не восхититься. Субмарина оснащена ядерной торпедой «Посейдон» (радиус до 10 км), гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Благодаря этому «свирепый русский кит» во главе с подлодкой «Новосибирск» проекта 885 М «Ясень М», как полагают обозреватели, может выйти из засады на охоту, заставив трепетать противника от страха.

Проект «Ясень» предполагает принятие на вооружение до 2025 года семи АПЛ.