Россия наращивает военное присутствие в Сирии

Агентство Reuters сообщает, что Россия усилила военное присутствие в Сирии.

К такому выводу пришли эксперты, проанализировав результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор. Наращивание военного присутствия идет с 28 февраля, то есть, на следующий день после того как сирийская армия атаковала турецкую колонну в провинции Идлиб. Сообщалось, что 27 февраля в результате обстрела турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия погибли 30 турецких военнослужащих, пишет Лента.Ру.

Как считают западные аналитики, Россия решила увеличить количество своих военных, опасаясь, что Турция может закрыть Босфор для российских военных кораблей и запретить российским военно-транспортным самолетам использовать турецкое воздушное пространство на фоне обострения ситуации в Сирии.

Военные действия на территории сирийской провинции Идлиб усилились в конце февраля. Турция потребовала от Дамаска отвести войска после того, как турецкие наблюдательные посты оказались за линией фронта. Но сирийское правительство отказалось останавливать наступление.

Минобороны РФ, комментируя ситуацию в Сирии, сообщает, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации и не попадали под огонь сил САР.