Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

Сирийским военным удалось вернуть танк Т-90, которые еще в начале февраля захватили боевики.

Видеозапись с этой боевой машиной опубликовал военный журналист в своем Twitter-аккаунте.

Отбитый военными танк Т-90 стоит у полуразрушенного дома. Как рассказал журналист, военную машину удалось вернуть после того, как террористические формирования покинули город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

О захвате боевиками танка Т-90 в Алеппо сообщалось в начале февраля. Как рассказали наблюдатели, военным САР пришлось оставить танк при отступлении из деревни Зитан. Но боевики не смогли воспользоваться им.

Стоит отметить, что протурецкие боевики не раз заявляли об уничтожении танков Т-90, выдавая за них абсолютно иные машины.

The T-90 that was captured by jihadists in Aleppo a few weeks ago has already been recaptured by the Syrian Army in Saraqeb.



Seems the tank was too complex to operate for them so they returned it in working order. pic.twitter.com/2eUJqB1ak3