Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

Сегодня, 14:15

Анна Лисова

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Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90
Фото: Из открытых источников

Сирийским военным удалось вернуть танк Т-90, которые еще в начале февраля захватили боевики.
Видеозапись с этой боевой машиной опубликовал военный журналист в своем Twitter-аккаунте.
Отбитый военными танк Т-90 стоит у полуразрушенного дома. Как рассказал журналист, военную машину удалось вернуть после того, как террористические формирования покинули город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

О захвате боевиками танка Т-90 в Алеппо сообщалось в начале февраля. Как рассказали наблюдатели, военным САР пришлось оставить танк при отступлении из деревни Зитан. Но боевики не смогли воспользоваться им.
Стоит отметить, что протурецкие боевики не раз заявляли об уничтожении танков Т-90, выдавая за них абсолютно иные машины.

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