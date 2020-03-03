Эксперты рассказали о преимуществах России в гипотетической войне с США

Эксперты китайского издания Sohu рассказали о преимуществах России в случае военного конфликта с США.

По их мнению, на данный момент Россия располагает рядом козырей в гипотетической войне с США.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия имеет двух реальных союзников, на которых можно опереться в сложной ситуации – народ и армия. Китайские журналисты уверены, что именно эти два козыря действительно являются сильным аргументом в борьбе с США.

Авторы публикации считают, что России не стоит рассчитывать на помощь иностранных партнеров в случае крупного военного конфликта. Ряд стран, которые образовались после развала СССР, присоединились к НАТО, и России не стоит рассчитывать на их поддержку.

Русский народ, уверены эксперты, не раз доказал свою храбрость в различных конфликтах. Во время Второй мировой войны Германия не смогла покорить СССР. Такой же плачевный результат был и у других агрессоров, пытавшихся захватить Россию.

«Если вы считаете, что российская армия ослабла после распада СССР, то вы сильно ошибаетесь. ВС РФ не только не уступают, а в некоторых компонентах даже превосходят конкурентов из США и НАТО», – сообщают китайские журналисты.

Сейчас же армия РФ обладает современным оружием, которое может противостоять армии любой страны, в том числе и американским военным. По мнению экспертов, противнику, решившему напасть на Россию, не стоит упускать из виду то, что на вооружении РФ сейчас есть межконтинентальная ракета «Сармат», стратегический ракетный комплекс «Ярс», гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Кинжал», ядерная торпеда «Посейдон», бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3, подлодки класса «Борей».

Попытка напасть на Россию, делают вывод китайские аналитики, обернется катастрофой для страны-агрессора.