Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.

Издание «Военно-промышленный курьер» пишет о том, что на таком большом расстоянии пуск ракет с Су-57 не будет успешным, поскольку по цели они вряд ли попадут. Радар, установленный на Су-57, возможно и обнаружит координаты американских истребителей, но они будут приблизительными.

На Су-57 стоит антенная радиационная станция «Белка». Она работает в сантиметровом, а также L-диапазоне. Это оборудование дает возможность пилоту лишь подготовиться к встрече с противником, но оно не эффективно для сверхдальних ракет.

Но при этом Н036 «Белка», по мнению экспертов издания, по техническим характеристикам лучше установленного на F-22 радара AN/APG-77. На F-35 стоит радар, который многие считают лучшим в мире.

Западные эксперты заявляют, что Су-57 имеет ряд проблем с датчиками и ключевыми системами, что и стало причиной аварии первого серийного образца этого истребителя, произошедшей в конце минувшего года. Поэтому разработчики продолжают совершенствовать этот истребитель.