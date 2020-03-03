Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Сегодня, 08:46

Анна Лисова

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Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Фото: Из открытых источников

Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Издание «Военно-промышленный курьер» пишет о том, что на таком большом расстоянии пуск ракет с Су-57 не будет успешным, поскольку по цели они вряд ли попадут. Радар, установленный на Су-57, возможно и обнаружит координаты американских истребителей, но они будут приблизительными.

На Су-57 стоит антенная радиационная станция «Белка». Она работает в сантиметровом, а также L-диапазоне. Это оборудование дает возможность пилоту лишь подготовиться к встрече с противником, но оно не эффективно для сверхдальних ракет.
Но при этом Н036 «Белка», по мнению экспертов издания, по техническим характеристикам лучше установленного на F-22 радара AN/APG-77. На F-35 стоит радар, который многие считают лучшим в мире.
Западные эксперты заявляют, что Су-57 имеет ряд проблем с датчиками и ключевыми системами, что и стало причиной аварии первого серийного образца этого истребителя, произошедшей в конце минувшего года. Поэтому разработчики продолжают совершенствовать этот истребитель.

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