Сирийский ЗРК «Бук» атаковал турецкий истребитель F-16: опубликовано видео

Сирийские военные впервые со времени вторжения Турции на территорию страны атаковали турецкий истребитель средствами ПВО средней дальности. Об этом сообщает издание «Авиа.Про».

В сети опубликовано видео, на котором заснят пуск ЗУР расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВС Сирии. Принадлежащий Турции боевой истребитель был атакован средствами ПВО сразу же после того, как пересек границу Турции и Сирии.

Издание указывает, что, судя по кадрам, тактика сирийских военных при поражении воздушных целей носит избирательный характер. Но поскольку в данном случае речь идет об открытом военном конфликте, Сирия может начать уничтожать боевые самолеты и в воздушном пространстве Турции.

К сожалению, ролик не дает представление о том, чем завершилась атака F-16. Впрочем, взирая на отсутствие официальных заявлений, можно допустить, что запущенная ракета своей цели не достигла и турецкий боевой самолет из-за мощного радиоэлектронного противодействия РЭБ не поразила.