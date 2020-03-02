Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

Военный эксперт Максим Климов рассказал о том, что морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М могут укомплектовать противокорабельными ракетами «Оникс» и «Циркон».

Такой боекомплект существенно расширяет радиус применения модернизированных самолетов. Дополнительное вооружение на них оказалось возможным установить после ряда изменений в конструкции, которые позволили увеличить боевую нагрузку Су-32М, пишет Лента.Ру.

Как считает Климов, решение использовать в морской авиации «тактические» ПКР типа Х-35 существенно ухудшает ряд важных параметров. В частности, по его мнению, учитывая то, что дальность управляемых ракетных кораблей растет постоянно, российские «носители попадают под расстрел еще до момента их выхода на дальность применения ракет».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ракеты «Циркон» могут поражать не только морские, но и наземные цели. По его словам, ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Президент сообщил, что этими ракетами будут вооружать надводные и подводные корабли.

Уже стало известно об учениях, в рамках которых проверялась возможность и эффективность применения их в качестве вооружения авиации.