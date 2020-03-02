Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

Сегодня, 14:31

Анна Лисова

0

Image
Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»
Фото: Из открытых источников

Военный эксперт Максим Климов рассказал о том, что морской многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34М могут укомплектовать противокорабельными ракетами «Оникс» и «Циркон».
Такой боекомплект существенно расширяет радиус применения модернизированных самолетов. Дополнительное вооружение на них оказалось возможным установить после ряда изменений в конструкции, которые позволили увеличить боевую нагрузку Су-32М, пишет Лента.Ру.

Как считает Климов, решение использовать в морской авиации «тактические» ПКР типа Х-35 существенно ухудшает ряд важных параметров. В частности, по его мнению, учитывая то, что дальность управляемых ракетных кораблей растет постоянно, российские «носители попадают под расстрел еще до момента их выхода на дальность применения ракет».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ракеты «Циркон» могут поражать не только морские, но и наземные цели. По его словам, ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Президент сообщил, что этими ракетами будут вооружать надводные и подводные корабли.
Уже стало известно об учениях, в рамках которых проверялась возможность и эффективность применения их в качестве вооружения авиации.

Лента

Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

Сегодня, 14:31

Сирийский ЗРК «Бук» атаковал турецкий истребитель F-16: опубликовано видео

Сегодня, 14:02

Китайские СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Сегодня, 10:46

ВВС США показали удар «Золотой Орды»

Вчера, 23:18

Путин объяснил суть закона об иноагентах

Вчера, 22:34

Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

Вчера, 21:52

Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

Вчера, 14:26

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

Вчера, 10:53

Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Вчера, 00:14

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

2-03-2020, 18:46

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили турецкий конвой

2-03-2020, 18:38

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против американских вертолетов «Апач»

2-03-2020, 17:10

Ученый назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара по России

2-03-2020, 09:12

Президент Турции вновь пригрозил сирийским правительственным войскам

1-03-2020, 09:41

Евгений Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

29-02-2020, 14:14

Экс-президент Польши призвал «сотрясти» Запад дружбой с Россией

29-02-2020, 10:47

Киев отказался праздновать 9 мая

29-02-2020, 08:37

США хотят вернуться к сотрудничеству с РФ в ядерной сфере

28-02-2020, 13:19

Пентагон признал, что Россия превосходит силы НАТО в регионе Польши и Прибалтийских стран

27-02-2020, 15:43

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

27-02-2020, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle