Китайские СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Китайское издание Sohu на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб разродилось материалом, в котором рассказало о преимуществах американских легких многофункциональных истребителей F-16, акцентируя внимание на их победах в боях против советских и российских бомбардировщиков.

Недавно из последних новостей о событиях в Сирии стало известно, как принадлежащие Турции истребители сбили два бомбардировщика Су-24 сирийских ВВС.

Военные обозреватели подчеркивают, что F-16 обладают несомненным преимуществом перед российскими самолетами. Указывается, что ранее они отличились тем, что сбили 65 советских (российских) самолетов. Преимущество американских легких истребителей они обозначали счетом 65:0.

«До сего времени счет был 63:0 в пользу F-16. А вчера, после 2-х сбитых турками Су-24, счет стал 65:0, и отнюдь не в пользу советских самолетов», - цитирует статью «Военное обозрение».

Заметим, что эксперты также подсчитали сбитые в Югославии МиГ-29. Они подчеркивают, что хотя статистика сейчас свидетельствует не в пользу российских самолетов, перед Сирией сейчас не стоит задача соревноваться с военной авиацией Турции. В случае необходимости ПВО Сирии может с легкостью уничтожить принадлежащие Турции F-16.

Комментаторы под опубликованной статьей указывают на то, что Турция одержала победу в Сирии в контексте краткосрочной перспективы. Если брать во внимание долгосрочную, то очевидно, что РФ уже перехватила инициативу. К тому же, в в Сирии присутствует и Иран. Его почему-то авторы обозрения совершенно упустили из вида.