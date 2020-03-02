ВВС США показали удар «Золотой Орды»

Вчера, 23:18

Виталий Фетисов

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ВВС США показали удар «Золотой Орды»
Фото: Из открытых источников

Военно-воздушные силы (ВВС) США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020, которое накануне состоялось в Орландо, штат Флорида, показали анимационный удар по потенциальному противнику перспективной системой высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда» - ред.), с использованием искусственного интеллекта и коммуникаций. Соответствующий видеоролик был опубликован в Twitter.

Исследовательская лаборатория военно-воздушных сил США (AFRL) планирует начать демонстрацию в конце 2020 года своих совместных усилий по созданию оружия в «Золотой Орде».

«Золотая Орда» - это группа технологий, которые ВВС США оценивают для совместных сетевых автономных возможностей в рамках существующих систем оружия. Об этом заявил полковник Гарри Хааз, начальник управления боеприпасов AFRL и директор военно-воздушной базы Эглин во Флориде.

Отметим, что в конце прошлого года издание Popular Mechanics рассказало о работе Golden Horde, когда для уничтожения предполагаемой цели используются сразу три ракеты - если объект был поражен первой ракетой, две другие могут использоваться для разведки местности.

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