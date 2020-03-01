Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

Гендиректор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий заявил о том, что в России идут разработки новой полицейской бронемашины.

По его словам, данный проект развивается с учетом опыта создания и эксплуатации бронеавтомобилей «Атлет». Увидеть новый бронеавтомобиль можно будет уже в августе в рамках форума «Армия-2020».

Красовицкий подчеркнул, что новый бронированный автомобиль будет ориентирован на экспорт, пишут РИА Новости.

«Официальное название этого бронеавтомобиля – «Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины «Атлет». По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения», — рассказал Красовицкий.

По его словам, уже успешно проведены испытания двух опытных образцов «Атлета». В мае должны пройти госиспытания нового броневика.

Новое поколение бронемашин «Атлет» полноприводное. Эти автомобили могут использоваться для перевозки личного состава и военных грузов. Также они могут быть задействованы для буксирования прицепов. На них может монтироваться вооружение.

Эти бронеавтомобили имеют грузоподъемность до 1600 килограммов, что больше, чем у бронеавтомобиля «Тигр». Эксперты отмечают их повышенную противоминную и баллистическую стойкость.

В новой сборке они будут комплектоваться двигателем российского производства ЯМЗ-5347-24, максимальная мощность которого составляет 240 лошадиных сил.