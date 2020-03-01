Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

Сегодня, 21:52

Анна Лисова

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Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами
Фото: Из открытых источников

Китай хочет заменить российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях на собственные авиадвигатели WS-10 Taihang.
Китайские СМИ сообщили о запуске авиадвигателей WS-10 Taihang в серийное производство. Это турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги, в котором реализована технология снижения видимости инфракрасного излучения. Такие двигатели уже проходили опытную эксплуатацию на истребителях J-10, J-15 и J-16.

Как рассказали китайские репортеры, которые сняли сюжет о замене российских двигателей на китайские, последнее поколение авиадвигателей WS-10 Taihang будет использоваться и на истребителях пятого поколения J-20.
Как считают китайские разработчики, такая замена позволит сделать истребитель менее заметным в сравнении с истребителем, который летает на российской силовой установке.
В китайском двигателе WS-10 Taihang применена технология, которая предусматривает покрытие поверхности сопла специальным составом, изготавливаемым на основе серебра.
Информация о тяге WS-10, которые будут ставить на истребителях, не была озвучена в репортаже, но ранее сообщалось, что версия WS-10 Taihang имеет тягу до 140 кН.
Двигатели WS-10 Taihang, как рассказали в китайских СМИ, уже запущены в производство и вскоре истребители с такими моторами появятся на вооружении армии Китая.

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