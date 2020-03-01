Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

Китай хочет заменить российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях на собственные авиадвигатели WS-10 Taihang.

Китайские СМИ сообщили о запуске авиадвигателей WS-10 Taihang в серийное производство. Это турбореактивный двигатель с управляемым вектором тяги, в котором реализована технология снижения видимости инфракрасного излучения. Такие двигатели уже проходили опытную эксплуатацию на истребителях J-10, J-15 и J-16.

Как рассказали китайские репортеры, которые сняли сюжет о замене российских двигателей на китайские, последнее поколение авиадвигателей WS-10 Taihang будет использоваться и на истребителях пятого поколения J-20.

Как считают китайские разработчики, такая замена позволит сделать истребитель менее заметным в сравнении с истребителем, который летает на российской силовой установке.

В китайском двигателе WS-10 Taihang применена технология, которая предусматривает покрытие поверхности сопла специальным составом, изготавливаемым на основе серебра.

Информация о тяге WS-10, которые будут ставить на истребителях, не была озвучена в репортаже, но ранее сообщалось, что версия WS-10 Taihang имеет тягу до 140 кН.

Двигатели WS-10 Taihang, как рассказали в китайских СМИ, уже запущены в производство и вскоре истребители с такими моторами появятся на вооружении армии Китая.