Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Сегодня, 18:46

Анна Лисова

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Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Фото: Из открытых источников

Глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев заявил о том, что Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после того как было закрыто воздушное пространство над сирийской провинцией Идлиб.
После закрытия неба над Идлибом Дамаск предупредил, что любые самолеты, нарушившие запрет, будут расцениваться Сирией как враждебными, и в их отношении будут предприниматься соответствующие меры. То есть, авиация других стран, попадая в небо над Идлибом, может быть уничтожена сирийской армией.

Журавлев подчеркнул, что после принятия решения о закрытии воздушного пространства командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность турецкой авиации в сирийском небе, пишет  телеканал Звезда.
Напомним, решение закрыть воздушное пространство над Идлибом Сирия приняла после того как турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС. Пилоты сбитых самолетов смогли благополучно катапультироваться. После этого только 1 марта сирийские ПВО сбили 6 беспилотников турецких сил, обстреливавших позиции правительственных войск Сирии.

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