Суд Гааги принял «крымский» аргумент по делу ЮКОСа

50 млрд долларов обязал выплатить Россию Апелляционный суд Гааги по делу бывших акционеров ЮКОСа.

При разбирательстве дела был учтен так называемый «крымский» аргумент. Речь идет о договоре о присоединении Крыма к России в 2014 году.

В документе указано, что суд принял во внимание то, что Россия фактически подтвердила, что временно применяемые ей соглашения обладают приоритетом над федеральным законодательством. Тогда как в деле ЮКОСа она придерживалась обратной политики в отношении ст. 45 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). В основном именно трактовки этой статьи стали главными в разбирательстве, пишет РБК.

Российская сторона доказывала, что в тех случаях, когда международные договоры не могут действовать на территории страны полностью, то имеют силу только те положения, которые не противоречат законам страны. Ранее справедливость такой трактовки подтвердил Окружной суд Гааги. Но высшая инстанция признала это решение ошибочным, а Апелляционный суд постановил, что международные договора можно до ратификации принимать целиком, либо не применять вовсе.

В 2017 году бывшие акционеры ЮКОСа предложили в деле рассмотреть «крымский» аргумент. Они сослались на то, что в 2014 году Конституционный суд РФ подтвердил применяемость международных документов без исключения отдельных статей. Договор о присоединении Крыма тогда применялся целиком, хотя до ратификации противоречил законодательству страны.