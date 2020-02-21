США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В США провели учения по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по Европе.

В рамках учений была проработана возможность ответа Пентагона на вероятный ядерный удар.

Представитель Пентагона рассказал, что по сценарию учений разрабатывалась возможность нанесения Москвой «ограниченного ядерного удара малой мощности против объекта на территории НАТО». В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России, пишет ТАСС.

Эти учения позволили США проработать возможные варианты действия в подобных ситуациях.

Стоит отметить, что в учениях участвовали также представители конгресса. Этот опыт позволил им понять, как «проходит общение в случае ядерного кризиса».

В ходе пресс-конференции на вопрос о том, как отреагировали по учениям США, представитель Пентагона отметил, что «ответ США был, но это был ограниченный ответ».

«Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», - сообщил представитель военного ведомства США.