США ужесточили экспортный режим в отношении России

Соединенные Штаты Америки с понедельника, 24 февраля, ужесточают экспортный режим в отношении России. Из уведомления Минторга США следует, что РФ переводится в категорию стран D, передает «Коммерсантъ».

В данный момент Россия, как и львиная доля стран Запада, находится в категории А. Категория D, решение о перемещении которой было принято Бюро промышленности и безопасности (BIS), считается неблагонадежной и вызывает озабоченность в плане ракетных и ядерных испытаний.

Такой шаг скажется на экспортерах. Они не смогут получить лицензии на поставку в РФ сырья, которое может быть использовано для производства химического и биологического оружий, а также для создания технологий, в том числе ядерных и ракетных.

Исключение может быть сделано для товаров в космической сфере и необходимых для коммерческого запуска ракет. Но и на эти товары разрешения могут выдавать в конкретных случаях.

Ранее подобный режим действовал для так называемых стран третьего мира, в том числе для Венесуэлы, КНДР, Ливии и Ирака.

Заметим, что ужесточение экспортного режима коснется не только РФ, но и Йемена.