Украина, Грузия и Молдова попросили у Евросоюза денег

«Восточное партнерство» в лице Киева, Тбилиси и Кишинева направили в Брюссель письмо, в котором просят не забыть их при разработке документа под названием «Многолетняя финансовая перспектива» (по 2027 год включительно).
В ведомстве добавили, что именно масштабность реформ, направленных на скорейшую интеграцию с ЕС, требует дополнительных финансовых вливаний. Это также поможет странам «восточного партнерства» в выполнении принятых на себя европейских обязательств и сохранении приоритетов в отношениях с Евросоюзом, отметили в МИД.
По мнению пресс-службы, данное совместное обращение свидетельствует о едином подходе восточных стран к своему будущему развитию и углублении диалога в рамках «ЕС плюс ассоциированные партнеры».
Комментировать