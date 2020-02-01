Украина, Грузия и Молдова попросили у Евросоюза денег

«Восточное партнерство» в лице Киева, Тбилиси и Кишинева направили в Брюссель письмо, в котором просят не забыть их при разработке документа под названием «Многолетняя финансовая перспектива» (по 2027 год включительно).

«Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции», – говорится в сообщении украинского МИД.

В ведомстве добавили, что именно масштабность реформ, направленных на скорейшую интеграцию с ЕС, требует дополнительных финансовых вливаний. Это также поможет странам «восточного партнерства» в выполнении принятых на себя европейских обязательств и сохранении приоритетов в отношениях с Евросоюзом, отметили в МИД.

По мнению пресс-службы, данное совместное обращение свидетельствует о едином подходе восточных стран к своему будущему развитию и углублении диалога в рамках «ЕС плюс ассоциированные партнеры».