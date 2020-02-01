Украина договаривается с Румынией о совместном противостоянии России в Черноморском регионе

Сегодня, 10:40

Александр Зуев

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Украина договаривается с Румынией о совместном противостоянии России в Черноморском регионе

Глава Минобороны Украины Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции провел встречу с румынским коллегой Чуке, предложив тому объединить усилия по противодействию «агрессивным замыслам» России в Черноморском регионе, передает РЕН.ТВ

По словам самого Загороднюка, на данном этапе достигнуто принципиальное согласие об обмене оперативной информацией о морской и воздушной обстановке в акватории Черного моря. 

«Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе», – отметил украинский министр. 

Он добавил, что в Бухаресте, как и в Киеве, обеспокоены «агрессивными действиями» Москвы в море и небывалой милитаризацией Крыма. 

Ранее украинские власти под тем же предлогом вели переговоры об укреплении военно-морского сотрудничества с Турцией.

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