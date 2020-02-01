Песков назвал враньем информацию о встрече Зеленского и Патрушева

Накануне украинский канал «Первый» выдал в эфир материалы программы-расследования «Схема», в которой говорится о том, что Зеленский, находясь на отдыхе в Омане, провел переговоры с главой Совбеза России Патрушевым. «Следователи» утверждают, что российский высокопоставленный чиновник специально прилетел в Оман для встречи с президентом Украины. Произошло это якобы в начале января, когда в Иране был сбит украинский «Боинг».

Кроме того, согласно материалам, после тайной встречи Зеленский вернулся в Киев на самолете Патрушева.

«Вранье», – заверил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию .

Офис Зеленского также опроверг сообщение, заявив, что подает на программу «Схема» судебный иск. В заявлении подчеркивается, что распространение данного фейка команда президента рассматривает как откровенное воздействие на общественное мнение с целью опорочить главу государства.