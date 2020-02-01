Песков назвал враньем информацию о встрече Зеленского и Патрушева

Сегодня, 14:54

Александр Зуев

0

Image
Песков назвал враньем информацию о встрече Зеленского и Патрушева

Накануне украинский канал «Первый» выдал в эфир материалы программы-расследования «Схема», в которой говорится о том, что Зеленский, находясь на отдыхе в Омане, провел переговоры с главой Совбеза России Патрушевым. «Следователи» утверждают, что российский высокопоставленный чиновник специально прилетел в Оман для встречи с президентом Украины. Произошло это якобы в начале января, когда в Иране был сбит украинский «Боинг». 

Кроме того, согласно материалам, после тайной встречи Зеленский вернулся в Киев на самолете Патрушева. 

«Вранье», – заверил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию

Офис Зеленского также опроверг сообщение, заявив, что подает на программу «Схема» судебный иск. В заявлении подчеркивается, что распространение данного фейка команда президента рассматривает как откровенное воздействие на общественное мнение с целью опорочить главу государства.

Украина Зеленский Патрушев встреча

Лента

При жесткой посадке вертолета на Ямале погиб экипаж

Сегодня, 17:22

Выборгская таможня уничтожила очередную партию финской «запрещенки»

Сегодня, 16:44

В Центре Петербурга дворник-иностранец зарезал прохожего

Сегодня, 16:12

Кардиолог назвал способ снижения кровяного давления за 15 минут

Сегодня, 15:48

Не было бы счастья… Переехав пьяного мужчину, водитель спас его от смерти

Сегодня, 15:31

Песков назвал враньем информацию о встрече Зеленского и Патрушева

Сегодня, 14:54

Американский блогер построил повозку и запряг в нее четвероногого робота

Сегодня, 13:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle