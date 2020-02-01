В Госдуме прокомментировали выделение Вашингтоном $700 млн на борьбу с Россией

Объявление нового этапа борьбы с «российской пропагандой» перед президентскими выборами стало «доброй» традицией США со времен Обамы. В таких заявлениях больше популизма, чем практических дел, и рассчитаны они на избирателя, полагают в Госдуме.

«Очередная серия русофобской "мыльной оперы". 700 миллионов долларов – не такая большая сумма и, скорее всего, эта строка бюджета рассчитана больше как раз на популистский эффект, хотя и закладывает средства на борьбу с пропагандой», – цитирует РИА Новости главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.

Указанная сумма заложена в проект американского бюджета на следующий год. Бороться предполагается как с пропагандой, так и с «дезинформацией, исходящей из Москвы.

Всё дело в предстоящих президентских выборах, уверен Слуцкий. Вместе с тем подобные действия не могут не оказывать негативного влияния на стратегическую безопасность во всем мире, поскольку затрагивают отношения двух ядерных держав, добавил он.

Напомним, предвыборная гонка в США официально стартовала в феврале.