В США назвали «естественное препятствие» для победы НАТО над РФ

В США нашли «естественное препятствие» для победы НАТО над РФ. Это реки и мосты на территории Восточной Европы, говорится в публикации издания Breaking Defense.

Автор статьи указывает, что если военные действия между Штатами и Россией станут реальностью, главной ареной для противостояния станет территория Восточной Европы. А она совершенно неудобна для американской техники.

К примеру, большинство европейских мостов, особенно польских, могут с легкостью выдержать боевые машины весом до 45 тонн. То есть, советские танки Т-72 по ним проехать смогут.

В то же время более тяжелая техника продвинуться вперед не сможет. Речь идет о 60-тонных американских танках «Абрамс», британских «Челленджерах II», немецких «Леопардах» и французских «Леклерках».

Автор публикации обращает внимание на высокие риски потерять эти боевые машины, так как выполняя боевые маневры, они могут утонуть в европейских реках.

«Любая война с РФ будет вестись в Восточной Европе. Это огромная равнина, изрезанная реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынудить силы альянса приводить подкрепление или отступать через мосты. И немногие из них могут выдерживать более 55 тонн», - размышляет журналист.

Особо отмечается, что именно такое препятствие, как мосты, могут стать причиной поражения сил НАТО.