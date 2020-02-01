Женщины и дети массово покидают Казахстан после погромов в деревне Масанчи

На пункте пропуска между Казахстаном и Киргизстаном огромная толпа женщин и детей, которые бегут в Киргизию после погромов в деревне Масанчи.

Люди спешно покинули свои дома, опасаясь эскалации столкновений.

Информацию о потоке беженцев подтвердили в Киргизии, отметив, что действительно на границе с Казахстаном наблюдается наплыв желающих попасть в страну. При этом власти Киргизии заверили, что обстановка на границе спокойная.

Власти Казахстана не дают обширных комментариев касательно произошедшего в деревне Масанчи. По словам президента Казахстана, инцидент в Масанчи вспыхнул из-за провокаторов, которые раздули мелкий конфликт между местными жителями.

Стоит отметить, что в деревне Масанчи, где и произошел конфликт, проживает более 13 тыс дунган. Местные жители рассказали, что в их деревню приехали жители соседних населенных пунктов и открыли стрельбу, а также поджигали дома. Погибли во время погромов 8 человек. Пострадали не менее 18 человек, которые также уже прибыли в Кыргызстан. Один из пострадавших – гражданин Киргизии. В Минздраве КР уточнили, что 10 пострадавших были госпитализированы.

В Киргизии же людей, пересекших границу, принимают родственники и даже абсолютно посторонние кыргызстанцы, не оставшиеся в стороне. В соцсетях и оффлайне уже начат сбор гумпомощи для беженцев.