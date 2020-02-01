Су-35 четвертого поколения оценили выше, чем Су-57

Российский Су-35 четвертого поколения эксперты считают лучше, чем истребитель Су-57 пятого поколения.

О возможностях этого истребителя рассказал телеканал Минобороны «Звезда». В видео, которое показал этот телеканал, демонстрируются возможности Су-35 во время его учебно-боевого вылета над Сирией. В видео показан запуск ракет с истребителя, а также момент его взлета с авиабазы «Хмеймим».

Су-35 впервые прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим» в 2016 году. Эти истребители показали высокие результаты в ходе операций, которые проводились российскими и сирийскими военнослужащими.

Один из пилотов Су-35 общаясь с журналистами отметил, что в Сирии российские военные могут реализовать тактический потенциал этого истребителя и отточить свои навыки.

Су-35 – это один из самых совершенных российских военных самолётов, которые были развернуты в Сирии, не считая Су-57 — многоцелевого истребителя пятого поколения. Этот истребитель получил высокую оценку зарубежных экспертов.

Су-35 имеет новую бортовую электронику. Если сравнивать с предшественником – Су-27, то следует отметить его облегченную раму. Стоит отметить и то, что Су-35 обладает возможностью векторной 3D-тяги и значительно расширенным набором вооружения.

Су-35 получил ракеты класса «воздух-воздух» R-77 «Вымпел», которые призваны успешно конкурировать с американской ракетой аналогичного класса AIM-120 AMRAAM.

Отметим, Су-35 изначально был создан лишь как временное решение и является модернизированной версии Су-27. Но сейчас этот истребитель считают настолько успешным, что его уже нельзя назвать «промежуточной» боевой единицей в составе ВКС РФ.