Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Президент США оказал честь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, пригласив его на встречу в Белый дом. В ходе приветственной речи Трамп заверил гостя, что Вашингтон продолжает работу с союзниками в регионе, чтобы избавить народ многострадально Венесуэлы от тирании нынешнего режима во главе с Мадуро, говорится на странице Белого дома в «Твиттере ».

Накануне в Вашингтоне заявили, что в течение месяца предпримут новые шаги в отношении Каракаса. О сути планируемых мер не сообщается. Ранее администрация США расширила санкции в отношении Венесуэлы. в черный список, в том числе попал новый спикер парламента страны Парра. Его выбрали вместо Гуаидо, провозгласившим себя главой государства. Ряд стран признали самозванца легитимным президентом.