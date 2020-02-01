Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Сегодня, 10:04

Александр Зуев

0

Image
Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Президент США оказал честь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо, пригласив его на встречу в Белый дом. В ходе приветственной речи Трамп заверил гостя, что Вашингтон продолжает работу с союзниками в регионе, чтобы избавить народ многострадально Венесуэлы от тирании нынешнего режима во главе с Мадуро, говорится на странице Белого дома в «Твиттере». 

Накануне в Вашингтоне заявили, что в течение месяца предпримут новые шаги в отношении Каракаса. О сути планируемых мер не сообщается. Ранее администрация США расширила санкции в отношении Венесуэлы. в черный список, в том числе попал новый спикер парламента страны Парра. Его выбрали вместо Гуаидо, провозгласившим себя главой государства. Ряд стран признали самозванца легитимным президентом.    

США Белый дом Хуан Гуаидо

Лента

Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Сегодня, 10:04

Samsung Galaxy M31 получит многомодульную камеру с 64-Мп сенсором

Сегодня, 09:45

Врач рассказал, сколько раз в неделю необходимо заниматься сексом

Сегодня, 09:42

Всплеска популярности Тунберг в Швеции не последовало: новорожденных перестали назвать Гретами

Сегодня, 09:37

Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

Сегодня, 08:59

У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

Сегодня, 08:23

Число жертв после крушения «Боинга» в Турции возросло до трех

Сегодня, 07:45

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle