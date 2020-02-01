США подтвердили информацию о размещении ядерных ракет для «сдерживания» России

4 февраля Пентагон подтвердил информацию о том, что США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности.

В военном ведомстве США подчеркнули, что данное решение было принято для «сдерживания» таких противников, как Россия.

«Этот дополнительный потенциал усиливает сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности», — заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

Руд подчеркнул, что эти меры – возможность продемонстрировать готовность США реагировать на любые угрозы.

Согласно информации, которая попала в СМИ, на подлодке «Теннеси» размещены баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2. Как объяснили эксперты, одна такая боеголовка имеет мощность в пять килотонн. При этом на одной ракете может быть размещено несколько боезарядов.

Reuters отмечает, что, по мнению экспертов, размещение таких ракет способствует снижению порога применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта.

О необходимости создания ядерного оружия США прописали в «Обзоре ядерной политики 2018 года» (Nuclear Posture Review). И с февраля 2019 года эта страна запустила производство новых боеголовок W76-2.