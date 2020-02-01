Саакашвили предсказал распад Украины на несколько государств

Если нынешняя политика, проводимая Киевом, сохранится, то дальше Украину ждет не только коррупция, но и мощный рост сепаратизма в регионах, который в итоге поделит территорию на несколько государств. Необходимо срочно корректировать политическую систему, времени на раскачку у Украины просто нет, считает Михаил Саакашвили.
Он отметил, что уже сейчас у некоторых «обросших деньгами» региональных начальников имеются свои армии, готовые защищать свои территориальные образования.
Он также подчеркнул, что при таком маленьком росте экономики, без положительных изменений главных показателей, по которым, кстати, люди судят о власти, Украина вновь затягивается в большой кризис. И на этот раз его последствия будут куда серьезнее – это развал страны на «удельные княжества».
Всё опять полетит в трубу, – заключил политик.
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