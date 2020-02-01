Саакашвили предсказал распад Украины на несколько государств

Если нынешняя политика, проводимая Киевом, сохранится, то дальше Украину ждет не только коррупция, но и мощный рост сепаратизма в регионах, который в итоге поделит территорию на несколько государств. Необходимо срочно корректировать политическую систему, времени на раскачку у Украины просто нет, считает Михаил Саакашвили.

Он отметил, что уже сейчас у некоторых «обросших деньгами» региональных начальников имеются свои армии, готовые защищать свои территориальные образования.

«Например, у Труханова (мэр Одессы) есть частная армия, у Кернеса (мэр Харькова) есть свои молодчики. Эти люди просто так никуда не уйдут. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин, потому что еще внешние силы тут задействованы и так далее), – сказал Саакашвили в эфире телеканала « 112 Украина ».

Он также подчеркнул, что при таком маленьком росте экономики, без положительных изменений главных показателей, по которым, кстати, люди судят о власти, Украина вновь затягивается в большой кризис. И на этот раз его последствия будут куда серьезнее – это развал страны на «удельные княжества».

Всё опять полетит в трубу, – заключил политик.