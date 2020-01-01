Помпео в Киеве назвал Украину крепостью и кормилицей Европы

В Киеве на совместном с Зеленским брифинге, прошедшем в пятницу, госсекретарь США Помпео не скупился на комплементы, называя Украину борцом с российским авторитаризмом, крепостью на рубежах ЕС, кормилицей Европы и хранителем ее тепла.
Он отметил, что хотел приехать Киев раньше, да дела задержали – Иран не дает американцам спокойной жизни. При этом Помпео напомнил, что на Украине он не в первый раз: приезжал в 2014-м сразу после майдана, весной 2015-го, и вот теперь. Все эти визиты связаны с вопросами безопасности, пояснил он.
Он также заявил, что в Вашингтоне относятся к Украине как к стране, ведущей борьбу за демократия и свободу.
Комментировать