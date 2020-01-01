Украина отреагировала на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ

Восстановление в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ не приведет к решению ее внутренних проблем, а лишь усугубит, создав кризисную ситуацию, считает руководитель группы украинских парламентариев в европейской организации.

По ее словам, россияне используют в Парламентской ассамблее «язык угроз», ставя ультиматумы и занимаясь пропагандой.

«Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них – это пустой звук», – цитирует РЕН.ТВ главу украинской делегации Елизавету Ясько.

Она также пообещала следить за российскими депутатами, что бы те не использовали трибуну международной организации для пропаганды и распространения фейковой информации.

Напомним, два дня назад глава делегации РФ Петр Толстой избран зампредседателя ПАСЕ. Причем голосование по его кандидатуре было закрытым, на чем настояла Украина.