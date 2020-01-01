Литва оспорила полномочия российской делегации в ПАСЕ

Литовский депутат на заседании ПАСЕ «от имени коллег» оспорил полномочия делегации РФ, подчеркнув, что для этого у него имеются веские основания. Парламентария поддержали 30 человек из 5-ти различных делегаций.

«От лица своих коллег, я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях», – цитирует РИА Новости литовского депутата Зингериса.

Теперь, по регламенту организации, претензия будет передана мониторинговой комиссии, которая обязана подготовить ответ (доклад) по указанному вопросу.

Комментируя ситуацию, член делегации РФ Леонид Слуцкий отметил, что россияне прогнозировали подобное начало зимней сессии ПАСЕ. Заявление литовцев поддержали лишь русофобски настроенные делегаты. Он выразил уверенность, что конструктивное большинство не захочет повторения кризиса между Москвой и Страсбургом, поэтому проголосует за ратификацию полномочий россиян в полном объеме.