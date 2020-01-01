Лукашенко: можем ответить России на ограничение ввоза белорусских продуктов

Сегодня, 15:11

Александр Зуев

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Лукашенко: можем ответить России на ограничение ввоза белорусских продуктов

Президент Беларуси заявил, что ничего не имеет против основного союзника – России, он всегда был за тесное сотрудничество, но на равных условиях. То есть условия сотрудничества должны быть одинаковыми для обеих сторон, что открыло бы путь к конкуренции, пояснил Лукашенко. 

В настоящее время у Минска отличные отношения со многими странами, в том числе с Китаем, куда отправляется большое количество белорусской продукции, отметил он. 

«Поэтому сегодня мы не особо страдаем, что они (российская сторона) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить», – цитирует Александра Лукашенко «Sputnik Беларусь». 

Он напомнил, что такое уже было, когда Москва начала в очередной раз «торпедировать» Минск. Тогда было принято решение проверять на границе весь российский транспорт, и очередь «выстроилась до Кремля». В Москве посмотрели на это дело и поняли, что «так делать нельзя», добавил президент.

Беларусь Россия Александр Лукашенко

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