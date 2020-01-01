Лукашенко: можем ответить России на ограничение ввоза белорусских продуктов

Президент Беларуси заявил, что ничего не имеет против основного союзника – России, он всегда был за тесное сотрудничество, но на равных условиях. То есть условия сотрудничества должны быть одинаковыми для обеих сторон, что открыло бы путь к конкуренции, пояснил Лукашенко.
В настоящее время у Минска отличные отношения со многими странами, в том числе с Китаем, куда отправляется большое количество белорусской продукции, отметил он.
Он напомнил, что такое уже было, когда Москва начала в очередной раз «торпедировать» Минск. Тогда было принято решение проверять на границе весь российский транспорт, и очередь «выстроилась до Кремля». В Москве посмотрели на это дело и поняли, что «так делать нельзя», добавил президент.
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