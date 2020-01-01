Новый министр культуры Ольга Любимова живет в съемной квартире

Вчера, 13:08

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Новый министр культуры Ольга Любимова живет в съемной квартире

Новый министр культуры Ольга Любимова понравилась многим творческим личностям. Журналисты издания «КП» считают, что причина кроется в том, что она человек их круга, который ведет скромный образ жизнь. Новоиспеченный министр проживает в съемной квартире и не обладает огромными богатствами.

Ольга Любимова из семьи творческой интеллигенции: ее прадед – выдающийся российский актер Василий Качалов, дед – талантливый переводчик Николай Любимов, отец является ректором театрального института, мама – актриса. Министр культуры знакома с представителями творческой элиты и других влиятельных людей, таких как режиссер Никита Михалков и советник президента Владимир Толстой.

Но Ольга Любимова добилась всего не только благодаря родственным связям. Женщина приложила немало усилий, чтобы построить успешную карьеру, начиная с самых низов. В юности она работала на телевидении корреспондентом и постепенно доросла до должности продюсера. Среди трудов Любимовой - множество сценариев исторических документальных лент.

Однако живет Ольга Любимова достаточно скромно. Она с двумя детьми арендует двухкомнатную квартиру.

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