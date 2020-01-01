Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины, ее используют как хотят

На сегодняшний день Украина живет советами извне, еще немного и она полностью потеряет государственность. Этот процесс необходимо остановить как можно раньше, потому что потерянного времени наверстать будет невозможно, заявила лидер «Батькивщины».
По ее словам, вместо того, чтобы в период независимости начать жить своим умом, Украина всё больше погружалась во «внешнее кураторство», и в результате потеряла свою субъектность в глазах мировой общественности. Теперь все используют ее по своему усмотрению.
Политик подчеркнула, что сегодня имеется лишь два варианта сценариев: либо руководство делает определенные выводы и выводит Украину в самостоятельное плавание, либо оставляет всё как есть и окончательно лишает страну собственности и ресурсов.
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