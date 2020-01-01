Турция отправляет войска в Ливию

Президент Турции принял решение об отправке войск в Ливию для поддержки одобренного ООН правительства нацсогласия (ГНА), заседающего в Триполи. Ранее Анкара развернула воинский контингент в Ливии, который по сей день занимается подготовкой военнослужащих.

Эрдоган также запретил третьим странам вести нефтеразведку и бурение в море близ ливийских берегов без одобрения правительства Турции и ГНА. Кроме того, он поклялся проучить генерала Хафтара, действующего на стороне оппозиции, если тот не прекратит проведение боевых операций против сил Триполи, сообщает канал RT .

В конце недели в Берлине ситуацию в Ливии обсудят представители РФ, Турции, ФРГ, Британии, США Китая и других стран.