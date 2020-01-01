Глава ФНС Михаил Мишустин готов возглавить правительство

Глава ФНС Михаил Мишустин готов возглавить российское правительство. Именно его кандидатуру на этот государственный пост предложил президент России Владимир Путин. После согласия Мишустина кандидатура передана на рассмотрение Госдумы. О том, что происходит в политической жизни России сегодня, 15 января, читайте в нашем материале.
Почему правительство РФ ушло в отставку в полном составе?
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, обозначив ряд важнейших изменений. В частности, он предложил внести серьезные изменения в Конституцию и нынешнюю политическую систему.
Буквально через несколько часов после этого Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. По его словам, это единственно правильное решение на фоне оглашенных главой державы изменений. В отставку Кабмин ушел в соответствии со 117-ой статьей Конституции.
Президент принял отставку Кабмина. Более того, вскоре после этого события Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза.
После того, как была принята отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым, глава Кремля, не откладывая в долгий ящик, внес кандидатуру Премьера главу ФНС Михаила Мишустина. Если она будет утверждена, именно ему придется исполнять все пункты, обозначенные в президентском послании.
Чем известен Михаил Мишустин? Биография, личная жизнь, жена и дети
Михаил Мишустин - глава ФНС, поэтому его биография уже давно есть в открытом доступе. Например, Википедия вещает, что ему 53 года, родился в Москве. Три десятилетия назад окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования»: инженер- системотехник, инженер-исследователь.
Мишустин - доктор экономических наук, что уже большой и жирный плюс для Премьера (пока будущего, но разве в этом кто-нибудь сомневается?!).
С 1992 года по 1996 год Мишустин занимал разные должности в некоем Международном компьютерном клубе. В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы, а с марта 1999 года по март 2004 года работал на должности замминистра РФ по налогам и сборам...
С апреля 2010 году до сегодняшнего момента Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.
Что же касается доходов, то будущий Премьер в 2018 году задекларировал 19 миллионов рублей дохода. Примечательно, что с такими деньгами у него нет ни квартиры, ни автомобиля. Зато он есть у его жены.
Супруга главы ФНС заработала почти 48 миллионов рублей и на нее оформлен Ford Kuga. Квартиры у жены Мишустина также нет. Семья вместе с ребенком проживает в пенатах 141 квадратный метр - это жилье находится у них в пользовании. Всего же у Мишустина трое детей - все сыновья.
Кто стоит за Мишустиным?
По неофициальной информации, Михаил Мишустин - креатура главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Некоторые источники утверждают, что он - близкий к Грефу. Последний рекомендовал его на должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами в далеком 2006 году.
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