В команде Трампа продолжаются изменения. На этот раз, по данным Washington Post , с поста должен уйти один из ключевых министров – госсекретарь Майк Помпео. Ему уже подыскивается замена. Кто конкретно претендует на этот пост, не сообщается.

Американский лидер известен американцам своей склонностью принимать радикальные решения, как в политике, так и по вопросам, касающимся своего окружения. Но в данном случае инициатива исходит не от Трампа. Так решил сам Помпео – он уйдет с государственного поста, чтобы на предстоящих выборах баллотироваться в сенаторы от штата Канзас.

Трамп тоже надеется победить на следующих выборах и разъезжает по стране, агитируя избирателей. Однако перуанские шаманы посоветовали ему бросить это бесперспективное занятие: они заглянули в будущее и не увидели Трампа в президентском кресле.