СМИ: Белый дом активно ищет замену госсекретарю Помпео

Сегодня, 08:50

Александр Зуев

0

Image
СМИ: Белый дом активно ищет замену госсекретарю Помпео

В команде Трампа продолжаются изменения. На этот раз, по данным Washington Post, с поста должен уйти один из ключевых министров – госсекретарь Майк Помпео. Ему уже подыскивается замена. Кто конкретно претендует на этот пост, не сообщается.

Американский лидер известен американцам своей склонностью принимать радикальные решения, как в политике, так и по вопросам, касающимся своего окружения. Но в данном случае инициатива исходит не от Трампа. Так решил сам Помпео – он уйдет с государственного поста, чтобы на предстоящих выборах баллотироваться в сенаторы от штата Канзас. 

Трамп тоже надеется победить на следующих выборах и разъезжает по стране, агитируя избирателей. Однако перуанские шаманы посоветовали ему бросить это бесперспективное занятие: они заглянули в будущее и не увидели Трампа в президентском кресле.

США Помпео замена

Лента

Московские оперативники задержали приезжего из ближнего зарубежья, торговавшего героином

Сегодня, 11:33

В швейцарском зоопарке за нападение на смотрительницу застрелили редчайшего крокодила

Сегодня, 10:58

Борьба с повышенным холестерином может спровоцировать остеопороз

Сегодня, 10:29

Дочь Брюса Ли требует от китайского фастфуда $30 млн

Сегодня, 10:20

Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10

Сегодня, 09:54

Комары распознают яды при помощи своих ног

Сегодня, 09:52

В Минобороны рассказали, зачем России гиперзвуковое оружие

Сегодня, 09:48

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle