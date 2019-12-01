Зюганов допустил досрочные президентские выборы

Компартия ставит перед собой задачу сформировать к 2021 году правительство народного доверия и утвердить новую программу, с которой она пойдет на выборы. Ранее Зюганов неоднократно заявлял, что нынешнее правительство провалило реализацию послания президента.

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», – цитирует « Коммерсантъ » лидера КПРФ Зюганова.

Позже представитель КПРФ Ющенко пояснил, что слова Зюганова о «досрочных выборах» не прогноз, а предположение, высказанное на внутренней пресс-конференции для «мобилизации народно-патриотических сил».

Он добавил, что экономический кризис в РФ, с которым не может справиться правительство, может перерасти в политический. А такой вид кризиса спрогнозировать трудно – он всегда приходит внезапно. В связи с этим, патриотические силы должны быть готовы ко всему, в том числе и к досрочным выборам, пояснил Ющенко.