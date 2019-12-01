Зюганов допустил досрочные президентские выборы

Сегодня, 11:46

Александр Зуев

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Зюганов допустил досрочные президентские выборы

Компартия ставит перед собой задачу сформировать к 2021 году правительство народного доверия и утвердить новую программу, с которой она пойдет на выборы. Ранее Зюганов неоднократно заявлял, что нынешнее правительство провалило реализацию послания президента. 

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», – цитирует «Коммерсантъ» лидера КПРФ Зюганова. 

Позже представитель КПРФ Ющенко пояснил, что слова Зюганова о «досрочных выборах» не прогноз, а предположение, высказанное на внутренней пресс-конференции для «мобилизации народно-патриотических сил». 

Он добавил, что экономический кризис в РФ, с которым не может справиться правительство, может перерасти в политический. А такой вид кризиса спрогнозировать трудно – он всегда приходит внезапно. В связи с этим, патриотические силы должны быть готовы ко всему, в том числе и к досрочным выборам, пояснил Ющенко.

Россия Геннадий Зюганов досрочный выборы

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