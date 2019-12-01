Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Сегодня, 11:36

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Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о том, что большую часть России нельзя назвать исконно русскими землями.
Так он отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о территориях, не имеющих никакого отношения к Украине.
«Исконно русские» болота могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил Турчинов.

По его мнению, если отсечь все территории, которые были присоединены «с помощью насилия, лжи и предательства», то территория России будет составлять очень маленькую часть имеющихся земель.
Напомним, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На этой конференции глава РФ заявил, что решение Владимира Ленина передать УССР часть русских территорий, которые к Украине не имели никакого отношения считает, по меньшей мере, странным. Российский лидер заявил, что ранее эти земли не имели никакого отношения к Украине.

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