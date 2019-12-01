В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29

В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29. В Министерстве Национальной обороны страны заявили, что первые стоят гораздо дороже, но по техническим характеристикам уступают.

Как сообщает «Военное дело» со ссылкой на Defence24, поскольку российские многоцелевые истребители МиГ-29 продемонстрировали себя с наилучшей стороны и справились со всеми поставленными задачами, с большой долей вероятности Польша будет закупать именно их.

Это еще и экономически выгодно, так как на истребителях Польша сэкономит до одного миллиарда долларов.

Американцы предлагали полякам мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту своих самолетов, но в Польше сочли, что F-35 не отвечает их требованиям.

К слову, целесообразность закупок F-35 в оборонном ведомстве принялись обсуждать еще в мае 2019 года. Но окончательное решение будет принято лишь в январе нового года.