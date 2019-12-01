Российские «Триумфы» утерли нос над Анкарой американским истребителям F-16

Тестирование радарных установок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 показало, что они могут успешно закрывать небо от американских истребителей F-16.

Так, 25-26 ноября состоялось тестирование, в котором F-16 стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400. В ходе учебного боя С-400 удалось засечь все цели.

Американская сторона не оставила эти результаты без внимания. Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов объяснил причину негодования Вашингтона. Он отметил, что С-400, по сути, обезоруживает Америку.

«Это всё равно, что, простите, голыми пятками на шашку лезть. Естественно, что он не оставил никаких целей. Он засёк (условную цель) за 600 км, на подлёте уже 450−500 км дистанции он оказал противодействие», — подчеркнул эксперт.

Напомним, тестирование С-400, закупленных Турцией в России, провели в пригороде Анкары. Видеозапись учебного боя выложили в Сеть. На видео можно увидеть, что локаторы ЗКР С-400 без проблем отслеживают истребители, пролетающие на низкой высоте. Результаты учебного боя положительно оценил Генштаб ВС Турции. Планируется, что приобретенные Турцией С-400 будут полностью развернуты к апрелю следующего года.

Зарубежные военные источники сообщили что радары ЗКР-400 обнаружили F-16 сразу же, как только они вошли в зону действия РЛС, которая составляет 600 километров.

Отметим, российские Триумфы» рассчитывают время подлёта, работая на опережение, а когда цель входит в зону поражения, она становится фактически «живым трупом».