Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»

Сегодня, 13:23

Александр Зуев

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Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»

Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения. А сегодня с последствиями этого необдуманного решения приходится разбираться властям современной России, добавил президент. 

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», – заявил Турчинов, слова которого приводит УНИАН

Ранее в декабре нардеп Рады Гончаренко призвал Киев «заполучить» в сферу своего влияния территорию Краснодарского края, где проживает большое количество выходцев из Украины. Как выразился парламентарий, Кубань необходимо превратить в «украинскую Кубу».

Украина российские земли Александр Турчинов

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Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»

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