«Типун вам на язык!»: Путин ответил японскому корреспонденту на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

На пресс-конференции японский журналист спросил у российского лидера о его взгляде на «предстоящую ядерную войну», риск начала которой увеличился после разрушения Договора о РСМД и прогнозов о непродлении ДСНВ-3.

«Типун вам на язык. "Предстоящей ядерной войне...". Вы чего говорите?», – прервал его Путин, после чего журналист продолжил задавать свой вопрос.

Он также поинтересовался у президента деятельностью российско-китайского военного союза и размещением российских ракет.

Путин ответил, что это американцы договариваются с Японией о размещении ракет на ее территории, а Россия лишь реагирует на подобные шаги. А что касается российско-китайского военного союза, то такого просто не существует и создаваться он не планируется.

Если же имеется в виду создание в КНР аналога российской системы предупреждения о ракетном нападении, то это оборонительная система, ее функционирование направлено на защиту страны от внешнего нападения, и никоим образом не подталкивает к агрессивным действиям, добавил президент.