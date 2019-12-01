Процедура импичмента добавила несколько пунктов в рейтинг Трампа

Вчера, 10:12

Александр Зуев

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Процедура импичмента добавила несколько пунктов в рейтинг Трампа

Проведенный Квиннипэкским университетом (США) опрос показал, что популярность Трампа среди граждан Америки возросла до рекордных для нынешнего президента высот: его деятельность одобрили 43% американцев. До начала процедуры импичмента этот показатель составлял 38 процентов. 

Среди республиканцев деятельность Трампа получила одобрение у подавляющего большинства респондентов (92%). Сторонники утверждают, что за время его президентства экономика США значительно укрепилась, появились новые рабочие места, в связи с чем уровень безработицы снизился до минимальных значений за последние 50 лет. 

В стане противников (демократов) симпатизирующих президенту людей не прибавилось – его работу по-прежнему не одобряют 94% из числа опрошенных. 

Опрос проводился по всей стране, в нем приняли участие почти 1400 избирателей.

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