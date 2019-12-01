В США решили узнать, не пошутил ли Эрдоган насчет закрытия базы Инджирлик

Вчера, 09:14

Александр Зуев

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В США решили узнать, не пошутил ли Эрдоган насчет закрытия базы Инджирлик

В Пентагоне озадачены угрозой турецкого лидера закрыть для американцев военную базу Инджирлик. Глава военного ведомства США решил узнать у своего турецкого коллеги, насколько это намерение серьезно. 

«Мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», – сказал агентству «Рейтер» министр обороны США Марк Эспер. 

Министр пояснил, что лично он никаких уведомлений по этому поводу не получал, а о словах Эрдогана узнал из публикаций СМИ. Поэтому необходимо прояснить ситуацию, поговорив с компетентным человеком, добавил он. 

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что если Вашингтон действительно введет антитурецкие санкции, как того требует Конгресс, то он закроет для американцев базы Инджирлик и Кюреджик, несмотря на союзнические обязательства.

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