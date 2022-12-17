Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

В ходе своего визита в США украинский президент Зеленский намерен выступить перед американским законодательным органом. Представитель конгресса Грин в своей публикации в Twitter подвергла критике это мероприятие.

Она указала, что прекрасно понимает, с какой целью Зеленский будет обращаться к законодательному органу: он намерен в очередной раз убеждать его выдавать финансовые поставки киевскому режиму. Грин отметила, что эти денежные средства уплачивают простые американцы в виде налогов. Поэтому она выступила против обращения Зеленского.

«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата - Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», – написала Грин.

Она предложила назвать Украину 51-м штатом США, поскольку американские политические власти тратят значительные денежные средства на нее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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