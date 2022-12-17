Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера
В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...Подробнее
В ходе своего визита в США украинский президент Зеленский намерен выступить перед американским законодательным органом. Представитель конгресса Грин в своей публикации в Twitter подвергла критике это мероприятие.
Она указала, что прекрасно понимает, с какой целью Зеленский будет обращаться к законодательному органу: он намерен в очередной раз убеждать его выдавать финансовые поставки киевскому режиму. Грин отметила, что эти денежные средства уплачивают простые американцы в виде налогов. Поэтому она выступила против обращения Зеленского.
«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата - Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», – написала Грин.
Она предложила назвать Украину 51-м штатом США, поскольку американские политические власти тратят значительные денежные средства на нее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...Подробнее
В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...Подробнее
В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...Подробнее
ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...Подробнее
Экономист Туз в публикации для издания Foreign Policy проанализировал недавнее заявление украинского президента...Подробнее
Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам...Подробнее
Позицию Папы Римского Франциска о происходящем вокруг Украины прокомментировал в своем телеграм-канале сенатор от...Подробнее
О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова. По...Подробнее
Российский президент провел разговор по телефону с политическим руководителем Аргентины Фернандесом, в ходе которого...Подробнее
Министерство обороны Великобритании отчиталось об отправке в Украину партии ракет Brimstone-2. Они относятся к...Подробнее
Комментировать